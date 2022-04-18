وفاة كاترين سباك نجمة الكوميديا الإيطالية فترة ما بعد الحرب العالمية

فاطمة شوقى

توفيت الممثلة البلجيكية-الإيطالية "كاترين سباك" إحدى نجمات الكوميديا الإيطالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عن عمر ناهر 77 عاما ، وفقا لقناة " ار تى فى" الإسبانية.

وأشارت القناة إلى أن "سباك" التي تعرضت عام 2020 لنزيف في المخ، فارقت الحياة في أحد مستشفيات روما.

يذكر أن الراحلة "سباك" المولودة في 3 أبريل 1945 في إحدى الضواحي الغربية لمدينة باريس هي ابنة كاتب السيناريو البلجيكي "شارل سباك" والممثلة المسرحية الفرنسية "كلودي كليف"، ابنة أحد أشقاء رئيس الوزراء البلجيكي السابق "بول هنري سباك"، أحد "الآباء المؤسسين" لأوروبا.

واكتسبت سباك شهرتها ونجوميتها في إيطاليا، حيث أصبحت ممثلة ومقدمة في السينما والتلفزيون، وشاركت في نحو 80 فيلما طويلا على الشاشتين الكبيرة والصغيرة.

وفي ثمانينات القرن الماضي، تفرغت "سباك"، وهي مغنية أيضا، للعمل التلفزيوني، ومن عام 1988 إلى عام 2002، قدمت برنامجا حواريا للنساء على محطة "راي 3" من أبرز من استضافتهم فيه النجمات كاترين دينوف ومونيكا بيلوتشي وإيزابيل أليندي وأورنيلا موتي.