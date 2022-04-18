اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة النمساوى: نجاح تخفيف قيود كورونا وتراجع الإصابات الجديدة

الإثنين، 18 أبريل 2022 06:34 م
وزير الصحة النمساوى: نجاح تخفيف قيود كورونا وتراجع الإصابات الجديدة النمسا - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ أن قرارات تخفيف قيود كورونا تسير بشكل جيد خاصة مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة بوباء كورونا والذي ظهر بوضوح خلال عطلة عيد القيامة.


وقال راوخ- في تصريحات له اليوم الإثنين أن متوسط الإصابات الجديدة في سبعة أيام في جميع الولايات الفيدرالية سجل لأول مرة أقل من ألف إصابة لكل 100 ألف نسمة، مضيفا أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام بلغ تحديدا 713 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ولكن الإصابات اليومية بشكل عام لازالت مرتفعة، حيث سجلت اليوم 6227 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة .


وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد مرضى المستشفيات المصابين بوباء كوفيد 19 بشكل طفيف اليوم، مقارنة بالأمس، بينما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة حيث لا يتجاوز عددهم حاليا 154 حالة.


وكانت الحكومة النمساوية قد أعلنت أول أمس السبت تخفيف قيود كورونا بمناسبة عيد القيامة، حيث تم إطالة أمد صلاحية شهادات الحصول على اللقاحات ورفع الالزام بارتداء الكمامة فى المطاعم وأماكن الترفيه


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