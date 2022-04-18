هل يمكن أن تساعدك فاكهة البابايا على إنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

البابايا هي فاكهة استوائية ذات مذاق حلو ، وهي أكثر بروزًا في موسم الصيف، معظم الثمار غنية جدًا بالفيتامينات وكذلك الحال مع البابايا، مضادات الأكسدة المفيدة جدًا لبشرتهم ودماغهم وقلبهم أيضًا.

معظم الناس في حيرة من أمرهم بشأن الفوائد الصحية للبابايا في إنقاص الوزن، على الرغم من عدم وجود أي دليل على فوائد تناول البابايا لفقدان الوزن حتى الآن ، إلا أن الدراسات وجدت تأثيرًا إيجابيًا على صحتك من خلال تناول البابايا، فى هذا التقرير سنعرف ما إذا كانت البابايا يمكن أن تكون خيارًا صحيًا لفقدان الوزن أم لا وفقا لموقع " onlymyhealth".

هل يمكن أن تساعدك البابايا على إنقاص الوزن؟



وفقا لأخصائيي التغذية العلاجية فإن البابايا غنية بالعناصر الغذائية، لكنها لا تزال لا تساعد في إنقاص الوزن بشكل مباشر، هذه الفاكهة جيدة جدًا للهضم ووظائف الجسم التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بطريقة غير مباشرة، البابايا غنية بالألياف وتحتوي على نسبة عالية من الماء .

كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تشبع جوعك بسرعة كبيرة، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل البابايا مفيدة لفقدان الوزن، يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة وزنك وتقليل مخاطر الإفراط في تناول الطعام.

الفوائد الصحية لتناول البابايا



1. غنية بالمحتويات الغذائية



تحتوي البابايا في الواقع على إنزيم يمكنه تحطيم سلاسل البروتين القوية الموجودة في لحم العضلات، يمكن أن يكون الإنزيم المعروف باسم غراء صحيًا للغاية لتكسير تراكم الدهون في الجسم ، ويمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على فقدان الوزن، من الأفضل للمرأة الحامل تناول البابايا الناضجة التي تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للتحفيز.

2. مصدر لمضادات الأكسدة



يمكن لمضادات الأكسدة التي تحتوي على الكاروتينات الموجودة في البابايا أن تحيد الجذور الحرة، وفقًا لبعض الدراسات ، يمكن أن تقلل البابايا الإجهاد التأكسدي لدى كبار السن وأولئك الذين يعانون من مرض السكري ، وقصور الغدة الدرقية الخفيف وأمراض الكبد.

3. تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان



يمكن أن تقلل العناصر الغذائية الموجودة في البابايا من خطر الإصابة بالسرطان، يُنصح أيضًا أولئك الذين يعالجون من السرطان بتناول البابايا بانتظام في نظامهم الغذائي. من بين معظم الفواكه والخضروات البارزة ، البابايا هي الوحيدة التي تحتوي على خصائص مضادة للسرطان يمكن أن تعالج خلايا سرطان الثدي. كما أنها تقلل الالتهاب .

4. يحسن صحة القلب



يمكن أن يكون لإضافة البابايا إلى نظامك الغذائي أيضًا تأثير مفيد على صحة قلبك، أظهرت بعض الدراسات أن هذه الفاكهة تحتوي على مستويات عالية من اللايكوبين وفيتامين ج الذي له القدرة على الوقاية من أمراض القلب، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البابايا أيضًا حماية قلبك عن طريق تقليل تأثير مستويات الكوليسترول الضار .

5. يمنع تلف الجلد



يمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضًا على أن تبدو بشرتك أكثر نضارة وشبابًا في الحياة اليومية، يمكن أن تسبب الجذور الحرة التجاعيد والترهل وتلف الجلد مع تقدمك في السن، نظرًا لأن البابايا تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من تأثير الجذور الحرة، فقد تفيد بشرتك ويمكن لفيتامين C والليكوبين في البابايا حماية بشرتك من الشيخوخة كما أنه يقلل من الاحمرار والتعرض لأشعة الشمس التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون هناك آثار إيجابية واضحة لوضع مزيج قشر البابايا على وجهك مما يقلل من تجاعيد الوجه.

6. تساعد على الهضم



يمكن للإنزيمات الموجودة في البابايا أن تجعل البروتينات أسهل في الهضم، يمكنك أيضًا اختيار تناول البابايا في علاج الإمساك كجزء من العلاجات لتهدئة معدتك، يمكن أن يقلل تناول البابايا أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، كل هذا يساعد في الهضم مما يقلل تراكم الدهون وتصبح قادراً على إنقاص الوزن وتعزيز صحتك.