نيويورك تايمز: فوضى المطارات ثمن عودة السفر إلى طبيعته بعد وباء كورونا

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "عودة السفر الكبرى لها ثمن هو الفوضى"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على فوضى المطارات قبل وبالتزامن مع عطلة عيد الفصح، الذى احتفل به الغرب أمس الأحد، وهى أكبر عطلة منذ 2019، وقالت إن المسافرين عانوا في الأسابيع الأخيرة على جانبي المحيط الأطلسي من طوابير طويلة في المطارات ، وتأخير الرحلات أو إلغائها ، والكثير من الإحباط.

ونقلت عن ألاسدير كراولي عند وصوله إلى مطار جاتويك بلندن في رحلة طيران إيزي جيت إلى ملقا بإسبانيا مع زوجته وابنته البالغة من العمر 12 عامًا في 4 أبريل ، إن الأمر كان مثل السير في حالة من الفوضى التي أعقبت إحدى مباريات كرة القدم. ووصف السباك البالغ من العمر 49 عامًا من شرق لندن طوابير طويلة جامحة من الركاب الغاضبين الذين يحاولون تحديد حالة رحلاتهم الجوية بينما جلست عائلاتهم على الأرض لتناول الطعام والشراب والنوم لتجاوز فترات التأخير الطويلة.

وقال وهو فى إسبانيا "في البداية تم إلغاء رحلتنا وإعادة حجزها بعد يوم واحد ، لذلك فقدنا الليلة الأولى من فندقنا ، وبعد ذلك عندما وصلنا إلى رحلتنا الجديدة تأخرت ثلاث ساعات. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا ، ولكن بصراحة إذا علمت أنه كان عليّ أن أتجاوز الفوضى في المطار مرة أخرى ، ربما كنت سأختار البقاء في المنزل في حديقتي."

وتوافد الآلاف من البريطانيين على المطارات لبدء موسم إجازة عيد الفصح ، والذي تزامن مع إلغاء الحكومات في جميع أنحاء أوروبا لقيود فيروس كورونا. لكن في الأسبوعين الماضيين ، تم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في جميع أنحاء بريطانيا ، مما أدى إلى تغيير خطط العطلات لعشرات الآلاف من الركاب. يوم السبت الماضي وحده ، ألغت الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت أكثر من 100 رحلة.