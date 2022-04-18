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ننشر نص البيان الختامي لاجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:28 م
ننشر نص البيان الختامي لاجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة اجتماعات المسار الدستوري الليبي
كتب أحمد جمعة

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اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتها اليوم في القاهرة، وذلك برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية.
 
وعلى مدار أسبوع، جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار  اللقاءات  عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.
 
وفي حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم.
 
وتسعى الأمم المتحدة للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسین مطلع العام الجاري وذلك الإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار بالبلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.
 
وتأتي هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
 
 
أعربت الأمم المتحدة مجددا عن امتنانها لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
 
 

المسار الدستوري الليبي

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اجتماعات المسار الدستوري الليبي فى القاهرة

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