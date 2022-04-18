ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2021/2022 بتعليم الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، عن جداول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022، والتى تبدأ منذ يوم 7 مايو 2022 وتنتهى فى كافة المراحلة التعليمية فى يوم 19 مايو 2022، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الإمتحانات لخدمة الطلاب وحمايتهم فى فترة الإمتحانات للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وفى نفس السياق وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بمواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى أثناء وضع جداول الامتحانات، لتنطلق بعد عيد الفطر المبارك، كما طالبت المديريات بوضع الجداول بشكل يناسب جميع الصفوف الدراسية دون ضغط فى أيام الاختبارات لطلاب الصف الدراسى الواحد.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدورى على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2021 والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التى تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (1)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (2)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (3)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (4)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (5)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (6)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (7)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (8)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (9)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (10)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (11)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (12)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأقصر (13)