ننشر السيرة الذاتية لـ اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الجديد

الغربية عادل ضرة

ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للواء وجدي الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية والذي صدر قرارا بتعيينه رئيسا للمدينة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في حركة التنقلات الأخيرة.



وفيما يلي معلومات عن رئيس مدينة المحلة:

- تقلد منصب مساعد وزير الداخلية سابقاً

- سبق له العمل بجهاز ى امن الدولة والأمن الوطني على مدار 25 عاما وتولي العديد من المناصب القيادية منها رئيسا لمباحث الأمن الوطني بوسط القليوبية

- عمل رئيسا لمباحث الأمن الوطني ببنها

- تولي إدارة قطاع الأمن الوطني بالبحيرة

- تولي إدارة قطاع الأمن الوطني بالدقهلية

- تولي العمل بقطاع التفتيش والرقابة

- تولي منصب مفتش الداخلية بمحافظة الفيوم ثم مفتش الداخلية بمحافظة الغربية

- عمل وكيلا للإدارة العامة بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- التحق للعمل بوزاره الخارجيه مستشارا للسفارة المصرية بالجزائر

- حاصل على العديد من الفرق والدورات خارج مصر منها دورة تدريبية بانجلترا،. ودوره تدريبية في كيفية إدارة الأزمة بجامعة ميرلاند بأمريكا

- متزوج ولديه 3 أبناء منهم 2 بنات طبيبة ومهندسة ومهندس





