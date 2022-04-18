نصائح لإزالة السموم من الرئتين بشكل طبيعي.. أبرزها استنشاق البخار بالنعناع

كتبت إيناس البنا

تلوث الهواء مشكلة كبيرة تنمو بمعدلات تنذر بالخطر، بسبب تلوث الهواء، فإن الرئتين هي العضو الأكثر تضرراً في أجسامنا، يؤثر التلوث ونمط الحياة السئ على صحة الرئة مما يجعل تنظيف رئتيك أمرًا بالغ الأهمية، قد يبدو الأمر معقدًا ولكن إزالة السموم من الرئة أمر سهل للغاية، عليك فقط أن تكون متسقًا مع الخيارات العلاجية لتشعر بالنتيجة الإيجابية.

الأيورفيدا أو الطب البديل هي ممارسة قديمة تساعد في حل معظم المشاكل الصحية بما في ذلك إزالة السموم من الرئة، وفقا لموقع " onlymyhealth" إليك بعض النصائح من الطب القديم لإزالة السموم من رئتيك والحفاظ عليها بصحة جيدة في جميع الأوقات.

كيفية تنظيف الرئتين: علاجات الطب البديل



استنشاق البخار بأوراق النعناع



لا يساعد البخار فقط أثناء البرد على فتح الخياشيم ولكنه مفيد أيضًا لإزالة السموم من الرئة في المنزل، استنشاق بخار الماء الساخن هو إجراء عملي لإزالة السموم من الرئتين، لجعله أفضل، يمكنك إضافة بعض المكونات التي تعتبرها الأيورفيدا مناسبة لتنظيف الرئة، بأوراق النعناع أو زيت النعناع والقرنفل.

إضافة أوراق النعناع والقرنفل والنعناع إلى بخار الماء الساخن لا يساعد فقط في فتح المسالك الهوائية المسدودة ولكنه يساعد أيضًا في تصريف المخاط والقضاء على جميع الجسيمات الضارة المؤذية من الرئتين.

وضع زيت السمسم في فتحتي الأنف



يحتوي زيت السمسم على العديد من الخصائص الطبية ومضادات الأكسدة وهو ذو فائدة كبيرة للرئتين، وضع قطرتين من زيت السمسم في كل أنف ينظف مجرى الأنف ويعمل كعامل إزالة السموم من الرئتين في بيئة شديدة التلوث، يعتبر مفيدًا للعافية بشكل عام أيضًا لأنه يساعد في العديد من المشكلات الصحية من خلال تقوية جهاز المناعة.

تناول شاي الزنجبيل



استخدام شاي الزنجبيل الخالي من السكر وخالي من الحليب قم بتخمير قليل من أوراق الشاي في الماء وأضف الزنجبيل المطحون إليه. يمكنك إضافة الليمون والعسل لجعلها مستساغة. كل هذه المكونات رائعة لإزالة السموم من الجسم بالكامل. لن يتم تطهير رئتيك فحسب ، بل سيتم تطهير جسمك أيضًا.

يشتهر شاي الزنجبيل بفوائده المضادة للالتهابات ويحتوي على فيتامينات ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وبيتا كاروتين. شرب شاي الزنجبيل يوميًا يساعد في إزالة السموم من الجهاز التنفسي ويقوي مناعتنا ورئتينا، فقدان الوزن هو مكافأة إضافية.

تناول العسل



العسل ذو مذاق حلو على الفم ، لكن الكثيرين يجهلون حقيقة أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تنظف الرئتين وتحميهم من السموم الضارة. للحصول على أفضل النتائج ، ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون، هذا من شأنه أن يحل معظم مشاكلك الصحية اليومية.

الكركم ومسحوق الزنجبيل الجاف ومسحوق القرفة



يمكن تناول الكركم ومسحوق الزنجبيل الجاف ومسحوق القرفة عن طريق خلطها في الماء أو وضعها في شكل مسحوق معًا أو بشكل منفصل. يساعد في إزالة السموم من الرئتين ورفع مستوى عملها.