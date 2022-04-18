نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً من التراث لطلاب كلية الفنون الجميلة

أسيوط – فريق المحافظات

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الفنون الجميلة، افتتاح معرض الفرقتين الإعدادية مادة أسس تصميم، والفرقة الثانية قسم جرافيك من طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمد الحفناوى وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبد العليم منسق قسم الجرافيك، والدكتورة نهى المفتى المدرس بقسم الجرافيك والمشرف على المعرض، ومخلص فاروق أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة تدريس الكلية ومعاونيهم الذين شاركوا فى تنفيذ المعروضات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى بالمواهب الفنية التى تزخر بها الجامعة سواءً من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب فى مختلف الفرق مؤكداً على دور الفن فى الارتقاء بالذوق العام وحرص الجامعة على صقل شخصية الطالب وتشجيعه على مشاركة أعماله الإبداعية، معربا عن فخره وإعجابه بالمعروضات وتصميماتها والجهد المبذول فى تنفيذها، وداعياً إلى الاستفادة من الجداريات والفوانيس الضخمة فى تزيين مختلف الأماكن داخل وخارج الجامعة.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة نهى المفتى أن المعرض مستوحى من التراث الإسلامى والشعبى بمحافظة أسيوط ويضم عدد من الجداريات لطلاب الفرقة الثانية قسم جرافيك وفوانيس مجسمة للفرقة الإعدادى تم تنفيذها بالاستعانة بالمواد الخام المتوفرة بالمحافظة وبلغ طول الجداريات وبعض الفوانيس من 2-3 متر، وتعتبر المعروضات التى تظهر فيها إمكانات التصميم الجرافيكى وتوظيفها بشكل متنوع تطبيقاً لما تعلمه الطلاب طوال العام من تقنيات التصميم المختلفة على خامات متعددة بحيث يتم تحويلها إلى منتج يصلح للعرض فى الأماكن العامة.