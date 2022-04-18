موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 18-4-2022

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 18-4-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في تداولات اليوم بحوالي 20 جنيها، بالإضافة إلى أخبار اقتصادية أخرى وفقا لما يلي:

قفزة كبيرة فى أسعار الذهب اليوم بقيمة 20 جنيها وعيار 21 بـ1040 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم تحقيق قفزة كبيرة بمستهل تداولات الاثنين 18 أبريل 2022 بحوالي 20 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم عالميًا، بسبب التوترات الكبيرة في الميدان بأوكرانيا، وإعلان روسيا تصعيد جديد بعد غرق سفينة حربية عملاقة لها.

البترول: توصيل 86 قرية بالغاز ضمن حياة كريمة و180قرية جارى مد شبكات الغاز بها

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فى ضوء التحديات الحالية وتأثيرها، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات لاستمرار تنفيذ المشروع وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة.

7.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية فى مارس الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.16% بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.777 مليار جنيه.

شعبة العدد والآلات تبحث سبل التوسع في التصنيع المحلي

أكد المهندس حمادة العجوانى عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مساعى مجتمع الأعمال المصرى وخاصة شعبة العدد والآلات للمشاركة فى تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية التى يتم استيرادها.

المالية: إعادة فتح باب التأهيل المسبق من المشروع القومى لمدارس «المشاركة المتميزة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» فى مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات