موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 52570 طن بضائع و318 شاحنة خلال آخر 24 ساعة

كتب ـ رضا حبيشى

شهدت مواني البحر الاحمر اليوم نشاطا ملحوظاً، حيث تم تداول 52570 طن بضائع عامة متنوعة و318 شاحنة و12 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وأعلنت الهيئة بموانيها وصول 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة واجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 11 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 52062 طن بضائع عامة ومتنوعة و 248 شاحنة و 11 سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول 508 طن بضائع عامة ومتنوعة و 70 شاحنة و 1 ملاكي .

وفي هذا الصدد غادر ميناء سفاجا السفينة INC FORTUNE الرافعة علم سنغافورة بحمولة 46000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنة بحمولة 2697 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 ملاكي وتم ايضا مغادرة السفينة الحرية بعدد 74 شاحنة بحمولة 1806 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنة فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 508 طن بضائع عامة و 43 شاحنة فارغة و 1 ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1559 طن بضائع عامة، فى حين سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 528 راكب بموانيها .