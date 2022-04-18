اليوم السابع
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أكرم القصاص
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من 30 أبريل وحتى 5 مايو.. الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر والعمال.. إنفوجراف

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:50 م
من 30 أبريل وحتى 5 مايو.. الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر والعمال.. إنفوجراف من 30 أبريل وحتى 5 مايو.. الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر والعمال

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك. 

الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر والعمال
الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر والعمال
 
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء. 
 

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