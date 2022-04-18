ملك إسبانيا يستقبل سامح شكرى بالعاصمة مدريد

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.
ملك إسبانيا يستقبل سامح شكرى بالعاصمة مدريدالإثنين، 18 أبريل 2022 01:39 م
وزير الخارجية سامح شكرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
سامح شكرى: لن ندخر جهدا لتشجيع الدول على اتخاذ إجراءات للتعامل مع تغير المناخالخميس، 07 أبريل 2022 02:08 م
سامح شكرى ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا يصلون وارسوالثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:09 م
سامح شكرى يتوجه إلى موسكو فى جولة تشمل وارسوالإثنين، 04 أبريل 2022 09:35 ص
سامح شكرى لـ"النواب": تداعيات أزمة أوكرانيا حافز للعمل على سرعة إنهائهاالأربعاء، 30 مارس 2022 07:26 م
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة