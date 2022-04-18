اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ملك إسبانيا يستقبل سامح شكرى بالعاصمة مدريد

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:39 م
ملك إسبانيا يستقبل سامح شكرى بالعاصمة مدريد وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل ملك إسبانيا "فيليب السادس" اليوم الإثنين، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ في مستهل زيارته إلى مدريد، وذلك في إطار الصداقة التاريخية بين مصر وإسبانيا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.


وزير الخارجية

ملك اسبانيا

سامح شكرى

مدريد

اسبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة