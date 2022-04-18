ملك إسبانيا يستقبل سامح شكرى بالعاصمة مدريد

استقبل ملك إسبانيا "فيليب السادس" اليوم الإثنين، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ في مستهل زيارته إلى مدريد، وذلك في إطار الصداقة التاريخية بين مصر وإسبانيا.