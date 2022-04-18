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مصر تدين إساءة متطرفين سويديين للقرآن.. وتؤكد: المساس بثوابت الدين مرفوض

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:38 م
مصر تدين إساءة متطرفين سويديين للقرآن.. وتؤكد: المساس بثوابت الدين مرفوض وزير الخارجية سامح شكري
كتب : أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، علي لسان وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم. وتأتي هذه الواقعة ضمن الممارسات اليمينية المُتطرفة التي تُحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص.

 

وتؤكد مصر رفضها المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيًا ما كانت، والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، وتؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان . وتدعو مصر إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ دعوات التحريض والكراهية، والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامها.

 

 


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