اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 11:44 م
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مصرع 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بقنا

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:38 م
مصرع 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بقنا جثة
صابر سعيد

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لقى 4 أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين  مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع "سعودي. محمد" 66 عاما، "أحمد. محمد" 26 عاما مقيم الإسماعيلية، "السيد. محمود" ، و"علي. محمود" 37 عاما، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

ودفع مرفق إسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام.

 


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امن قنا

اخبار قنا

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