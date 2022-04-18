مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 3 سيارات ميكروباص وملاكى بمدخل الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه بمنطقة الموقف الجديد وأصيب 15 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات، صباح اليوم وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج ونقل الجثمان لمشرحة كوم الدكه.

البداية تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بتصادم 3 سيارات أمام الموقف الجديد بمدخل الاسكندرية انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه.

بالمعاينه تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى الحادث تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة .

ودفعت مرور الإسكندرية بسيارات لازاله اثار الحادث وفتح الطريق ومنع التكدس المرورى بالطريق .