مصرع شاب فى حادث تصادم على طريق المحلة ـ زفتى

الغربية ـ مصطفى عادل

لقي شاب في العقد الثاني، من العمر مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية على طريق المحلة ـ زفتي بالقرب من قرية شبرا بابل مركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة زفتي انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب دراجة نارية يستقلها شاب بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده، ويدعي "م ا.ع" تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.