مصرع ربة منزل و3أطفال إثر حريق شقة سكنية فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت ربة منزل و3 أطفال مصرعهم إثر حريق شقة سكنية فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، ونقل المتوفين إلى المستشفى.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغات بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين اندلاع حريق داخل شقة نتيجة لماس كهربى ونتج عنه وفاة أم و3 أطفال نتيجة للاختناق، ونقل جميع المتوفين إلى المستشفى، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.