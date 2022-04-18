مسيرة كرنفالية بالأعلام أمام ديوان عام محافظة أسيوط احتفالا بالعيد القومى

أسيوط -هيثم البدزي

احتفلت محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، بعيدها القومى الذى يوافق الثامن عشر من أبريل كل عام إحياءً لذكرى ثورة أهالى قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م. ونظمت المحافظة مسيرة كرنفالية بالأعلام والبالونات وتم اطلاق الحمام الزاجل فى الهواء بمشاركة كل الهيئات والمؤسسات بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط وكل القيادات الشعبية والتنفيذية.







وكان محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن أسيوط قد قاموا صباح اليوم بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بقرية بنى عديات وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تقديرا لما قدموه الشهداء من تضحيات فى سبيل الدفاع عن الوطن.

عقب ذلك التقى محافظ أسيوط بالمواطنين وقدم أصدق التهانى القلبية لأهالى أسيوط بمناسبة العيد القومى للمحافظة داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لها.

وأشار المحافظ إلى إنه فى هذا اليوم الخالد فى تاريخ المحافظة شارك أبناء قرية بنى عديات فى التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799 وقدموا أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن موضحا أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن روح الكفاح مشيرًا إلى دور رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى تحقيق الأمن والاستقرار الداخلى والخارجى استكمالًا للدور التاريخى للدفاع عن مصر داعياً الجميع بالإخلاص والتفانى فى العمل لتحقيق الرخاء لوطننا الغالى مؤكدا أن مصر فى أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم فى العمل لإحداث تنمية شاملة فى كافة ربوع الوطن.

ووجه المحافظ الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة أسيوط حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى تساهم فى تغيير حياة المواطنين وتحقيق النهضة الشاملة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 معلنًا عن بدء تنفيذ سلسلة افتتاحات وتفقد لمشروعات تنموية وخدمية بقرى ومراكز المحافظة من بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والرى وبعض المشروعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.





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