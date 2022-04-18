مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يكشف تفاصيل عمل قسم الجراحة العامة بمستشفى طيبة

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يعتبر قسم الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب الأقصر من أكثر الأقسام المميزة، والذى يقدم مجموعة من الخدمات الممثلة في العمليات الجراحية وعمليات المنظار الاستكشافية والعلاجية.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من الخدمات التى يقدمها القسم ما يلي:- (استئصال المرارة بالمنظار - منظار البطن التشخيصي - استئصال الزائدة الدودية بالمنظار جراحي - استكشاف البطن - إصلاح فتق أربي - إصلاح سقوط شرجي جزئى - استئصال ناسور عصعصي - تصليح سقوط شرجي كامل من البطن).

وأوضح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يعمل قسم الجراحة العامة بالمستشفى تحت إشراف الدكتور رضوان عبد الصبور محمد أستاذ بجامعة أسيوط واستشاري الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي، ويمكن للأهالى الكشف بعيادة الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر يومياً من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك، والاتصال مجاناً بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وشدد الدكتور أحمد شفيق، أنه أيضاً داخل قسم الجهاز الهضمى، نخبة من أخصائى واستشارى الجهاز الهضمى ممن لديهم خبرات متميزة فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض المعدة، المرئ، الكبد، والأمعاء الدقيقة والقولون، حيث تعمل عيادة الجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة بمدينة إسنا، يومياً ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد صلاح الدين محمد رئيس قسم الجهاز الهضمى و الأمراض المتوطنة، حيث أنه يمكن للمواطنين الكشف بعيادة الجهاز الهضمى و الأمراض المتوطنة عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن، وذلك عن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15334 لحجز موعد الكشف.