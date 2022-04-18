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محكمة الجنايات تقضى بسجن عامل 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة فى عابدين

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:23 ص
محكمة الجنايات تقضى بسجن عامل 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة فى عابدين محكمة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة فى منطقة عابدين.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم عابدين بلاغا من والد فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، بهتك عرض ابنته، وأسفر عن ذلك حملها طفلا سفاحا.

تبين من التحريات والتحقيقات وأقوال المجنى عليها ، نشوب علاقه عاطفية بين المتهم والفتاة تطورت إلى علاقة زوجية، حيث استدرجها المتهم لشقته وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك حملها طفلا سفاحا، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات.


هتك عرض

عقوبة هتك عرض

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

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