اليوم السابع
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محافظ سوهاج يصدر قرارا بتشكيل وحدة منصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات التراثية

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:18 م
محافظ سوهاج يصدر قرارا بتشكيل وحدة منصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات التراثية منصة أيادي مصر للتسويق الإلكترونى
سوهاج محمود مقبول

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أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا بإنشاء وتشكيل وحدة منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية واليدوية بديوان عام المحافظة؛ لتكون نقطة اتصال بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، على أن يتم تحديد منسق بكل مركز وقرية تحت إشراف المنسق العام للمنصة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات الورشة التدريبية لمنسقي المحافظات منصة "أيادي مصر"، بوزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة تختص بالتواصل مع المنتجين للمنتجات التراثية واليدوية وتجميع المنتجات وتنسيقها وإرسالها إلى الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وكذا عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل ورفع قدرة المنتجين وكفاءة المنتجات بالتنسيق مع الوحدة المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى إرسال قوائم محدثة بالمنتجين على مستوى المحافظة إلى الوحدة المركزية.

تختص الوحدة أيضا بإقامة ندوات تعريفية بالمنصة وعملها لدى الجهات المعنية بالمحافظة، ومخاطبة الوحدة المركزية بشأن أي فعاليات ستقام بالمحافظة للتنسيق حيال مشاركة المنصة فيها، وكذلك التواصل والتنسيق بين أصحاب الحرف والورش وأصحاب المشروعات الصغيرة لتكوين تكتل وجمعيات تعاونية.

 


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