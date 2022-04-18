محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أبراج حى الضواحى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، سير ومعدلات العمل الجارية فى إنشاء أبراج بالميرا بحى الضواحي، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة على عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف الأحياء، رافقه خلالها هالة أبو العز رئيس حى الضواحي، وعدد من الجهات التنفيذية.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح حول نسب التنفيذ الحالية للمشروع، والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، موجها بالإسراع فى معدلات العمل، مؤكدا أن مشروع يضم إنشاء 8 أبراج سكنية على مساحة ( 4.25)فدان، عبارة عن 10 طوابق متكررة يحتوى كل طابق على 4 وحدات سكنية

تتكون من 3 غرفة، صالة، مطبخ، 2 حمام، ودور أرضى يتكون من 4 محلات تجارية على الواجهة الرئيسية وجراجات خلفية لكل برج.

كما يوجد جراج مكون من طابقين ومتصل بالأبراج ويوجد بأعلى الدور الأول ممشى خاص بسكان الكمباوند، جراج علوى بكامل مسطح الأبراج ومتصل بمبنى الجراج

الرئيسى لتحقيق سهولة حركة السيارات فى الدخول والخروج، بإجمالى عدد الوحدات السكنية بالبرج الواحد 40 وحده سكنية، وإجمالى عدد الوحدات بالمشروع 320 وحده سكنية، وإجمالى عدد المحلات التجارية بالمشروع 28 محل تجارى بمساحات مختلفة، و عدد غرف المحولات بالمشروع 8 غرفة محول، فضلا عن خزان مياه لزوم أعمال الدفاع المدنى والحريق بالمجموعة الثانية من الابراج.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والالتزام بالموعد المحدد لانهاء المشروع.



المحافظ والنائب وعدد من الجهات التنفيذية



جانب من جولة المحافظ والنائب وعدد من الجهات التنفيذية



المحافظ يتابع العمل



جانب من المشروع