اليوم السابع
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محافظ المنيا يشهد إطلاق حملة للتوعية ضمن "حياة كريمة" لدعم وتمكين الأسرة المصرية

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:37 م
محافظ المنيا يشهد إطلاق حملة للتوعية ضمن "حياة كريمة" لدعم وتمكين الأسرة المصرية كلمة محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغغار

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شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، إطلاق حملة للتوعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة وعدد من الجهات المعنية، بهدف الارتقاء بحياة المواطنين والأسرة المصرية فى شتى النواحى والمجالات، ويتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.

جاء ذلك بحضور، الشيخ أحمد طلب مدير المنطقة الازهرية، الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف ، القمص افرايم عدلى وكيل مطرانية المنيا ، الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة المجلس القومى للمرأة ، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ، سيدة جابر مدير إدارة الأمومة والطفولة، ووكلاء الوزارات، رؤساء المدن، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

قال المحافظ، إن الدولة المصرية سباقة دائماً فى وضع حلول ومقترحات لكل ما يواجه الوطن من تحديات، ومن أبرز تلك التحديات التى تواجهنا فى تلك الفترة هى الارتقاء بجودة حياة المواطنين بشكل خاص، والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، يأتى بالتزامن مع مجهودات الدولة لتطوير قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع من، بالإضافة لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار بإجمالى 102 قرية، بجانب تطوير البنية التحتية للقرى المستهدفة، يتم العمل على تطوير ودعم وتمكين الأسرة المصرية، باعتبارها الهدف الرئيسى من خطة الدولة الشاملة للتنمية.

دعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجميع الشركاء فى ذلك المشروع القومي، لبذل كافة الجهود من أجل توعية المواطنين بأهمية أهداف ذلك المشروع، وتحقيق الغاية المرجوة منه وهى النهوض بالأسرة المصرية، اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، من أجل توفير حياة كريمة حقيقية لكافة أبناء الوطن.

أكدت الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة المجلس القومى للمرأة على الدور الفعال الذى يقوم به المجلس فى بناء الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها من خلال الاهتمام بالحفاظ على حقوق المرأة وتحقيق المساواة والعدالة بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الشريكة كالأزهر والكنيسة كما يعمل المجلس على ترسيخ القيم التى جاءت فى الدستور وفى الثوابت الدينية الإسلامية والمسيحية. كما استعرضت عددا من الأنشطة و الفعاليات وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وتناول رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى كلماتهم دور و أهمية الأسرة ومكانتها على مر العصور.


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