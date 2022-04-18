محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار عدد من الوظائف القيادية

المنوفية - محمد فتحى

واصلت مساء اليوم اللجنة العليا للقيادات بمحافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عملها لليوم الثاني علي التوالي لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بنطاق المحافظة ، وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد والمستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة والدكتور أيمن جلال مدير مديرية التنظيم والادارة والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ .

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه علي مدار اليومين تم إجراء مقابلات شخصية لعدد (11) من المتقدمين لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان والإدارة العامة للشئون العلاجية بمديرية الشئون الصحية ، وكذا مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بديوان عام محافظة المنوفية ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة حيث تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالوظيفة المعلن عنها.

وأوضح محافظ المنوفية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين اليها مشيرا الي أنه يتم مناقشتهم فيما قدموه من مقترحات وأفكار غير تقليدية لتطوير الأداء في نطاق عملهم يأتي هذا تطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية لشغل الوظائف القيادية بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام الجميع دون مجاملة .











