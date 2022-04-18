محافظ القليوبية لمزارعى القمح: الأحداث الدولية تقتضي التكاتف لزيادة كميات التوريد

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على اهتمام المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

جاء ذلك خلال "اليوم الحقلي" الذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة للاجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح فى المواعيد المحددة، والتأكيد على دورهم الوطنى فى الوقوف بجانب بلدهم لتفادى حدوث أزمة فى كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم فى حياة أى دولة، وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور نصيف الحفناوى عضو مجلس الشيوخ، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينه بنها.

وخلال اللقاء أكد المحافظ، للمزارعين أن تبعات الأحداث الدولية تقتضى أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، أنه خلال موسم القمح هذا العام تم توعية المزارعين بها منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول، موضحا أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعى القمح، بإتباع التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة فى الزراعة.

وأضاف، أنه هناك تكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لكافة أجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التى تسهل على المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

ومن جانبهم أكد المزارعون المشاركون فى المؤتمر، على التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالى باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة فى إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين فى ظل تلك الأزمة العالمية.

قمح القليوبية



محافظ القليوبية خلال الجولة