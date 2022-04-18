محافظ الشرقية يجرى جولة بالأسواق ويتفقد شادر بيع الخضراوات فى منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئى صحى للمواطنين، وكذلك الوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع "سعد زغلول - الحرية - الجمعية الشرعية - مسجد الصحابة - مستشفى الصفوة - ميدان الشهيد احمد المنسي"، مشدداً على المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف لسرعه انهاء الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وخلال جولته بشوارع المدينة كلف المحافظ رئيس المدينة بإعادة رصف ورفع كفاءة شارع ترعة مصطفى أفندى تنفيذا لخطة المحافظة لإعادة الوجه والجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أحد شوادر بيع الخضروات للتأكد من جوده المنتجات المعروضة وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المبالغة أو المغالاة فى الأسعار مؤكداً على ضرورة التصدى بكل حزم لجشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل المدينة بطريق شبلنجة /منيا القمح "مثلث بنها"، والتى تشمل توسعة المدخل وتركيب لوحات جداريه وغرس أعمدة انارة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدخل المدينة.