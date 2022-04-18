محافظ الدقهلية يبحث مشاكل ومعوقات استكمال المرافق بمبادرة "حياة كريمة" بشربين

الدقهليه - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعا لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه استكمال أعمال المرافق بمبادرة حياة كريمة بشربين، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والمهندسة ريهام عبدالشافى منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة سلوى صالح رئيسة الإدارة المركزية لهيئة الطرق بالزقازيق، وغادة الحمادى رئيس مركز ومدينة شربين، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.

ووجه مختار، بالتنسيق الكامل بين شركات المرافق وسرعة الانتهاء من المرافق المتبقية من صرف صحى ومياه شرب وغاز وكهرباء وتليفونات لاستكمال أعمال مشروعات الرصف سواء للطرق والمحاور الرئيسية أو الداخلية.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية وهى " بلقاس وأجا والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة" لتلافى أى مشاكل أو معوقات قبل البدء فى التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتى تكون الدقهلية فى مقدمة المحافظات.

كما أكد مختار، على أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة فهى كما انها تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تهدف أيضا إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية "حياه كريمة" لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القرى المصرية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.