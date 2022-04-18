محافظ الإسكندرية: رفع 379 طن مخلفات وتراكمات وقمامة بنطاق الأحياء

وأشار الشريف، إلى أن هناك تكليفات مشددة لرؤساء الأحياء والمختصين بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تفعيل دوريات لمسئولي النظافة لمنع إلقاء المخلفات في غير أماكنها ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين ، ومحاربة ظاهرة النباشين، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التفاعل تجاه الشكاوي الجماهيرية ومتابعة الحالة العامة للشوارع.

وأكد محافظ الإسكندرية على توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة ، لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى المطلوب، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم .

وتستمر حملات النظافة بالأحياء لرفع المخلفات والقمامة بهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترات الصباحية والمسائية.