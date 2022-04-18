محافظ الإسكندرية: تكليفات لرؤساء الأحياء بعد الحركة الجديدة للتواجد بالشارع

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء الجدد بالتواجد فى الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم، كما أكد على ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة فى الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة، ودفع العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد الشريف على استمرار متابعة تنفيذ الحملات التموينية والصحية للتفتيش على منافذ بيع السلع للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مناسبة الاسعار ومنع الاحتكار والتصدى بكل حزم للمخالفين، ومتابعة الاستعدادات لموسم حصاد القمح والجاهزية الكاملة لجميع الصوامع والشون لاستقبال القمح من الموردين بنطاق المحافظة.

وطالب المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المبانى المخالفة غير القانونية وسرعة إزالتها بكافة المدن والقرى فى المهد.، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة تنفيذا للقانون وحرصا على حقوق الدولة والمواطنين، مؤكدًا على تفعيل خطة المرور الميدانى والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.