محافظ أسيوط: توريد 5432 طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء الموسم

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استلمت حتى أمس منذ بدء توريد محصول القمح لموسم 2022، ما يبلغ 5432 طن قمح بدرجة نظافة 23.5، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية، وتحت إشراف اللجنة العليا، مشيرا إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 30 صومعة وشون وهنجر على مستوى المحافظة، كاشفًا أن إجمالى المساحة المنزرعة تبلغ 230 ألف فدان، والمستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن، لافتاً إلى أنه يتابع أعمال التوريد إلى صوامع وشون المحافظة بصفة دورية، للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال حصاد القمح وتوريده لمراكز التجميع والصوامع بمختلف القرى والمراكز وتحفيز المزارعين وتسهيل اجراءات التوريد وتذليل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد والتى تستمر حتى نهاية موسم التوريد فى 30 أغسطس، مشددًا على التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد حيث يتم تلقى التقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً وكذا تذليل أى عقبات تعوق عملية التوريد.

وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التى أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022 مؤكدًا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.