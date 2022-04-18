محافظ أسوان: مهلة أخيرة لإنهاء البنية التحتية قبل رصف طريقى كيما والسماد

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مهلة أخيرة أمام شركات مياه الشرب والصرف الصحى وتوزيع الكهرباء حتى نهاية شهر رمضان الحالى، لإنهاء كافة أعمال البنية التحتية وإحلال وتجديد الشبكات بطريقى كيما والسماد وذلك للبدء فى مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف الطريقين بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.



البنية التحتية بطريقى السماد وكيما بأسوان

وتشمل الأعمال توسعة الطريقين ليصبحوا حارتين فى كل إتجاه بعرض 7 متر لكل منهما ، مع تنفيذ الرصف والأرصفة والبلدورات والإنارة والتشجير ، لافتاً إلى أن ذلك سيتزامن مع تحويل حركة النقل الثقيل القادمة من المناجم والمحاجر من طريقى كيما والسماد إلى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم بعد إنشاؤه بالكامل بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه حيث وصلت معدلات التنفيذ به إلى 65 % حتى الآن.



البنية التحتية بطريقى السماد وكيما بأسوان

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه جارى التنسيق مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لتوفير إعتمادات 400 مليون جنيه من أجل تغطية مسافة 2530 م2 من مصرف السيل ، وهو الذى يتوازى مع تخصيص مشروع النظافة بكامل قوته للعمل بمناطق حى شرق بعد تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بنهاية يوليو القادم ، وهو الذى سيساهم فى رفع مستوى النظافة فى هذه المناطق ، ومنها رفع تراكمات القمامة والمخلفات من على جانبى المصرف.



البنية التحتية بطريقى السماد وكيما بأسوان

وأوضح، بأنه ضمن خطة رفع مستوى جودة الحياة بمناطق حى شرق ، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين تم إنهاء 46 % من مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه للقضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه وبطول 2060 متر ، وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر ، وبحمولة تصميمة تستوعب 120 طن حيث تم مراعاة إنشاء كوبرى السيل أمام مدخل الصداقة الجديدة لتفادى المبانى والعمارات السكنية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد للصرف الصحى المتجهة إلى محطات المعالجة بكيما .



البنية التحتية بطريقى السماد وكيما بأسوان