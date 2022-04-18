اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظة الوادى الجديد: استمرار طرح اللحوم والخضراوات المخفضة فى 18 منفذا مدعما

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:11 م
محافظة الوادى الجديد: استمرار طرح اللحوم والخضراوات المخفضة فى 18 منفذا مدعما جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تستكمل محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، طرح لحوم بلدي طازجة بسعر 120 جنيها للكيلو بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة داخل 18 منفذا تابعا للوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة، لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمبادرة المنافذ التابعة للمحافظة.

وتستكمل المصالح الحكومية تنفيذ مبادرات تخفيض الاسعار لمنتجات اللحوم الطازجة والسلع الغذائية طوال شهر رمضان لتخفيف الاعباء عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار .

وقال الزملوط أنه تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للإطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار.

وتتضمن منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة التي يتم طرحها بسعر 120 جنيه للكيلو، عدة منافذ شملت بمديرية الطب البيطري وميدان البساتين ومنفذ الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن توفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بتخفيضات تصل إلى 50% عن الأسواق الخارجية.

 

 

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