مجلس الوزراء: إجازة عيد الفطر والعمال من 30 أبريل وحتى 5 مايو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.
مجلس الوزراء: إجازة عيد الفطر والعمال من 30 أبريل وحتى 5 مايوالإثنين، 18 أبريل 2022 01:23 م
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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