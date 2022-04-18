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مجلس الوزراء: إجازة عيد الفطر والعمال من 30 أبريل وحتى 5 مايو

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:23 م
مجلس الوزراء: إجازة عيد الفطر والعمال من 30 أبريل وحتى 5 مايو الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك. 
 

عيد الفطر

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مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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