مجلس النواب الأردنى: حماية القدس ستبقى أولوية أردنية

وأشار في مستهل جلسة النواب الأردني اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن المجلس سيخاطب رؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات والضغط على الكيان الصهيوني لاحترام قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن المسجد الأقصى المبارك يواجه اليوم اعتداءات متكررة من قبل المتطرفين اليهود وسلطات الاحتلال، والتضييق على المصلين الآمنين في باحات المسجد الأقصى، في مسعى إلى تكريس ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني لهذا الحرم الشريف.