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لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه.. صور

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:39 ص
لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه.. صور بوابة مرور مصر الإلكترونية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :

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