للوقاية.. خطوات تحميكى من حرائق المطابخ خلال شهر رمضان.. تعرفى عليها

كتب عبد الرحمن سيد

يعتبر المطبخ نطاقًا محفوفًا بالمخاطر بالتزامن خاصة فى شهر رمضان حيث يكثر استخدامه فى تجهيز المأكولات ومن ثم يمثل المصدر الرئيسى للحرائق المنزلية التى غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

ويمكن التغلب على –حرائق المطبخ باتباع 10 إجراءات احترازية ترتبط بعملية الطهى واستعمال الأجهزة الكهربائية على النحو التالى:

فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائى على الدوام لاسيما من خلال سحب القابس من موضعه ويجب تجنب استخدام الأجهزة الرخيصة لأنها هى المعرضة للاحتراق إذ لا يمكن أن تعمل "ماركة" الجهاز وحدها على الحماية من اندلاع حريق.

تجنب تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمجمدات والتكييفات التى يتم تشغيلها طوال اليوم وبالطبع لا يمكن إغلاقها لعدم حدوث أى ماس كهربائى يؤدى إلى حدوث حريق بداخل الشقة حتى لا يفاجأ سكان المنزل بنشوب حريق أثناء النوم ليلاً.

الانتباه عند تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة فى المطبخ "الميكروويف" كجهاز تحميص الخبز الكهربائى وغلاية المياه وآلة تحضير القهوة وغيرها على ألا يتم تركها دون مراقبة أثناء التشغيل، مع العلم بأنه لا بد من تفريغ درج الفتات الموجود فى آلة تحميص الخبز بصورة دورية.

إغلاق أنبوبة الغاز بعد كلّ استعمالٍ إغلاقًا مُحكمًا لضمان عدم تسرب الغاز منه فى حال حصول أى طارئٍ، ووضع قطعة من القماش أو حاجز يمنع الطفل من الوصول لأداة التحكم بفتح أنبوبة الغاز، وبالتالى فى حال أراد الطفل العبث بمفاتيح الغاز وعمل على فتحها نضمن عدم تسرب الغاز منها بسبب إغلاق الأسطوانة.

وضع أعواد الثقاب والقدّاحات فى أماكن آمنة ومرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها ويجب استبدالُ القدّاحات العادية بقدّاحاتٍ خاصةٍ آمنة لإشعال الغاز والفرن، مع الحرص الدائم على إبعاد الوجه والجسم عن الفرن أو الغاز فى حال أردنا تشغيلها.

إغلاق باب المطبخ وتعريف الأطفالِ وإرشادهم بأنه مكان خطر لا يجوز التواجد فيه كما يجب ألا يتم ترك الزيت أو الطعام على الغاز والانشغال عنه من أكثر حوادث الحريق شيوعاً فى المنزل لذلك يجب عدم تركها والانشغال بعملٍ آخر وفى حال اضطرت ربة المنزل للذهاب من المطبخ لأمر هام عليها إطفاء الغاز وعند رجوعها تستكمل عملها.

وضع مساكات اليدين للأوانى والغلايات للداخل حتى لا يتمكن الطفل من الوصول إليها أو حتى لا تسكبه ربه المنزل بالخطأ على نفسها ولضمان السلامة أكثر على ربة المنزل التركيز على استعمال أعين الغاز الخلفية لإبعاد الخطر مع عدم ترك الزيت أو الطعام المسكوب على الأرض والغاز وتنظيفهما بسرعة لأن الطفل قد يدخل فى أى لحظة محاولا العبث بالمادة المسكوبة فيتسبب بحرق يديه وأجزاء من جسده. عدمُ السماح للطفل بالمشاركة فى نقل الطعام الساخن للمائدة حتى لا ينسكب عليه.

وضع الأسطوانة فى مكانٍ آمن، وعدم وضع الأسطوانة مباشرةً على الأرض وإنّما محاولة وضعها فى القاعدة المخصّصة لها وتقريبها من الشباك فى الطبخ لتكون قريبة من مكان التهوية فيما لو حصل تسريب للغاز والتأكّد من إغلاقها عند النوم أو الخروج من المنزل.

التأكد من التمديدات الواصلة مع الأسطوانة وبشكلٍ دورى واستبدال التالف منها مثل البربيش الواصل مع الغاز مع فحص الأسطوانة عند الشك بوجود تسريب للغاز من خلال استعمال الماء والصابون لأنها الطريقة الأسلم لتفادى الحريق ويجب فحص عيون الغاز والأفران بين الحين والآخر لضمان السلامة والتأكد من انسيابية الغاز بها عند التشغيل.

يمنع التدخين خاصة بالقرب من الأسرة والستائر عند الخلود إلى النوم وتجنب بوضع سكن السيجارة وإطفائها فى سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص له مع الحرص على رفع الولاعة والسجائر بعيداً عن متناول الأطفال.