اليوم السابع
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لجنة المنشآت ببنها تتفقد عقار الحرس الوطنى المحترق لحصر الخسائر وبيان سبب الحريق

الإثنين، 18 أبريل 2022 06:34 ص
لجنة المنشآت ببنها تتفقد عقار الحرس الوطنى المحترق لحصر الخسائر وبيان سبب الحريق حريق عقار ببنها
القليوبية- إبراهيم سالم

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أعلن المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن لجنة المنشآت التابعة لمجلس المدينة ستتحرك صباح اليوم لعقار منطقة منشية النور بالحرس الوطنى ببنها، والمكون من طايق أرضى و3 أدوار علوية، والذى تعرض لنشوب حريق ضخم به فجر اليوم، لبيان سبب الحريق، وحصر التلفيات التي خلفها الحريق حتى الأن.

فيما أمرت النيابة العامة ببنها، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق منطقة الحرس الوطني، وإخلاء المنزل للتأكد من سلامته، وانتهت أعمال التبريد من قبل القوات لمنع امتداد الحريق لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بورشة منجد بها اسفنج بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، وامتد الحريق، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهم للمستشفى، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد قائمة من قبل القوات لمنع امتداد الحريق لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن اسفنج أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بمدينة بنها.

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نشب بورشة منجد وبها بمخزن أسفنج بالطابق الأرضى لعقار مكون من 3 طوابق علوية، بسبب تسريب غاز طبيعي، وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة شخصين هما زوجة مالك العقار ونجل شقيقه، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي وتحويل الثاني لمستشفي شبين الكوم للحروق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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