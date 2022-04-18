كيف يعمل تغير المناخ على اضطراب سلوك طيور أوروبا؟.. دراسة جديدة تجيب

فاطمة شوقى

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة والتأثيرات الأخرى لتغير المناخ على الطيور الأوروبية، مثل الثدي الأزرق والطيور المغردة والطيور الطائشة، حسبما قالت دراسة جديدة أجراها خبراء فى الجامعة الوطنية الأسترالية.

ومن تغيير مواعييد التعشيش إلى انخفاض أعداد الكتاكيت، تسببت أزمة المناخ فى اضطراب كبير للطيور فى أوروبا، وقام الباحثون بالتمعن في البيانات التي تم جمعها منذ منتصف الستينيات في بريطانيا وهولندا حول 60 نوعًا مختلفًا من الطيور، بما في ذلك عصفور المنزل والصفصاف، حسبما قالت صحيفة الكونفدنثيال" الإسبانية .

كان الهدف هو معرفة كيف تغيرت هذه الطيور بمرور الوقت فيما يتعلق بجداول وضع البيض وعدد النسل والتشكل، "لقد أظهرنا أن تغير المناخ هو المحرك الرئيسي لهذه التغييرات في الطيور ، ولكن هناك المزيد من المخاطر هنا أكثر مما كنا نظن."

وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف التأثيرات، حوالي 57٪، كانت مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، لكن عوامل أخرى ساهمت أيضًا مثل التلوث وفقدان الموائل والأنواع الغازية والأمراض.

ومن النسبة المئوية المتبقية من الآثار الجانبية، عانى حوالي 32٪ من 60 نوعًا المدروسة من تغيرات جسدية مرتبطة بالإجهاد الحراري، مع انخفاض متوسط ​​الحجم بنسبة 0.45٪ لكل زيادة درجة مئوية، وبشكل عام، شهد ما يصل إلى 86٪ من الطيور التي خضعت للدراسة تغيرًا في مواعيد وضع البيض بسبب تغير المناخ، وشهد 31٪ من 60 طائرًا أيضًا تغيرًا في العدد المعتاد للنسل، وتجبر هذه التغيرات المناخية الطيور على تعديل سلوكها لإيجاد أماكن ذات ظروف مناسبة لبقاءها وصغارها على قيد الحياة ، ولكن وفقًا لهذه الدراسة ، فإن التأثيرات تتجاوز تغيير المنزل من أجل البقاء.

ويضع الطائر الشائع (Phylloscopus collybita) بيضه قبل 12 يومًا من المعتاد. وجدت الدراسة أن جميع الطيور تقريبًا تضع بيضها مبكرًا بشكل عام بسبب تغير المناخ. وبينما تتقلص بعض الطيور ، تنمو طيور أخرى ، مثل الطائر الحمر الأسود (Phoenicurus ochruros).

وقالت المؤلفة الرئيسية نينا ماكلين: "لقد أظهرنا أن تغير المناخ هو المحرك الرئيسي لهذه التغيرات في الطيور ، ولكن هناك المزيد من المخاطر هنا أكثر مما كنا نعتقد في الأصل". "التغييرات غير المعروفة الأخرى في البيئة لم تكن فقط بنفس الأهمية في إحداث التغييرات في الطيور ، ولكن من المدهش أنها كانت عمومًا في نفس اتجاه تغير المناخ ، بحيث تضاعفت آثارها. في حين أن بعض الأنواع تعاني من عدد أقل من النسل وانخفاض حجم الجسم مثل لقد رأينا أن بعض الطيور في الدراسة واجهت عواقب معاكسة. فالطيور الحمر ، على سبيل المثال ، تزداد حجمًا ولديها عدد أكبر من النسل. وقد شهدت الطائر الحمر زيادة بنسبة 27٪ في عدد النسل خلال نصف القرن الماضي ، ولكن جزء منها فقط من هذه الزيادة بسبب الاحترار العالمي الأنواع تتغير بمعدلات مختلفة.

العواقب ليست معزولة

وفقًا للمؤلفين للدراسة، من الواضح أن تأثير تغير المناخ لا يعمل بمعزل عن الآخرين وأن آثاره تنتشر في عالم تكون فيه مقاومة الحياة البرية في أقصى حدودها بسبب التهديدات الأخرى. نحن لا نتحدث فقط عن حساسية الطيور لدرجات الحرارة ، ولكن عن العوامل الأخرى التي لا علاقة لها بارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة ، ولكن مع تغير المناخ (فقدان الموائل بسبب التحضر ، تلوث البيئة ، تغير الأرض استخدام ، وإدخال الأنواع الغازية ، والأمراض).