اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 02:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كونوا على الموعد.. زخة شهب القيثارة تمطر سماء مصر الجمعة والسبت

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:00 ص
كونوا على الموعد.. زخة شهب القيثارة تمطر سماء مصر الجمعة والسبت الشهب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكون هواة الفلك والمهوسون بالشهب، على موعد يومى الجمعة والسبت المقبلين 23-22 أبريل، مع زخة شهب القيثارة والتى ستزين سماء مصر والوطن العربى.
 
و تحدث هذه الظاهرة سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23 وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) .
 
ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات إشعاعا.
 
وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.
 
 

الشهب

زخات الشهب

شهب القيثاره

وابل الشهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أستاذ فلك: شهب القيثارة تمطر السماء اليوم و غدا وتشاهد بالعين المجردة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:08 م

ليالى رمضان تتلألأ للناظرين.. القمر يقترن مع الحشد النجمى خلية النحل الثلاثاء.. ولا يفوتكم شهب القيثارة تمطر السماء بـ 20 شهابا بالساعة 22 أبريل.. وترقبوا أول "سوبر مون" فى 2021 نهاية الشهر ويعرف بالقمر الوردى

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:00 ص

معهد البحوث الفلكية: ظاهرة "شهب القيثارة" تصل ذروتها اليوم وتمطر الأرض

الجمعة، 22 أبريل 2016 05:02 ص

"البحوث الفلكية": شهب القيثارة تمطر الأرض اليوم وتستمر حتى 25 إبريل

السبت، 16 أبريل 2016 01:02 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة