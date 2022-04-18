قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

وكالات الأنباء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 15 مواطناً، من الضفة الغربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ففى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: حمزة أحمد زعلول، يوسف جمال سباتين، محمد داوود سباتين، محمد باسل سباتين، إبراهيم ناجي حمامرة، الشقيقين سند وزيد محمد حمامرة، مهند هاني حمامرة، ومحمد مصطفى شوشة، من بلدة حوسان.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر خليل أكرم لدادوة من قرية المزرعة الغربية، وأيوب رسمي أبو عليا من قرية المغير، وعبد الغني الحجيجي من بلدة قراوة بني زيد، وسينار حمد من قرية صفا.

واعتقلت قوات الاحتلال معتكفا من باحات المسجد الأقصى المبارك أثناء اقتحامها المسجد لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" لمناسبة عيد الفصح اليهودى، كما اعتقلت الأسير المحرر ناصر بني مطر من بلدة طمون جنوب طوباس.