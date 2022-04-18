قبل محاكمة المتهم بقتل لاعبة السرعة روان الحسينى..تفاصيل جديدة بالقضية (فيديو)

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، توافد أسرة روان الحسيني و المحامين على قاعة جنايات فوه، للتضامن مع أسرة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة التي لقيت مصرعها على يد أحد العاطلين، في جريمه هزت مدينة دسوق، عندما اختبأ في مدخل العمارة التي تقطنها لاعبة كرة السرعة وأجبرها على الصعود أعلى العمارة التي تقطن بها، وسرق قرطها الذهبي بالإكراه، وتعدي عليها بالضرب، ولقيت مصرعها على يديه.

وأكد المحامى محمد شرف أن موقف النقابة الفرعية بقيادة النقيب فراج زعفان، ومحامين دسوق بقيادة الأمين العام للنقابة الفرعية سعيد العبسي، معروف تجاه القضية وأحداثها، نظرًا للحزن السائد بين أبناء وأهالي مدينة دسوق بشأن مقتل بطلة كرة السرعة روان الحسيني، ونثق في عدالة المحكمة التي ستقضي بالاعدام.

وأضاف محمد شتا، جئنا متضامنين مع أسرة روان محمد الحسيني، ونطالب بتطبيق مواد القانون بالاعدام شنقا، ونثق في عدالة المحكمة.

وتنظر محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، أولى جلسات محاكمة عاطل قتل لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، روان محمد الحسيني، الحاصلة مع نادي دسوق الرياضي، على بطولة العالم لكرة السرعة.

كان المتهم قد اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، بتفاصيل جريمته بشكل كامل، حيث استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، روان محمد الحسيني ، وصعد إلى سطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرة بالإيشارب، ثم سرق الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة، وذلك في غضون الثامنة والنصف من مساء يوم 17 يناير 2022.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، وعدد من ضباط المباحث، تسفر جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة المدعو "إبراهيم.إ.م.ع"، 27 عامًا، عامل عادي، ويقيم بحي المنشية بمدينة دسوق، مسجل خطر.