فصل الكهرباء عن المنازل المُقامة على أراضى الدولة وتقاعس أصحابها عن التقنين بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة جادة فى استرداد أراضى أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر المنازل التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جديه تقنين أوضاعهم المخالفة.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز الحسينية بالتنسيق مع إدارتى المتابعة الميدانية وإدارة أملاك الدولة المحافظة بالمرور على المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة والمتقاعس أصحابها عن المضى قدما نحو إجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.

ومن جانبه أوضح المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية أن أعمال اللجنة أسفرت عن فصل التيار الكهربى عن 4 منازل بعزبة السماكين الجديدة التابعة لوحدة القاصين بمركز الحسينية، وكذلك فصل التيار الكهربى عن أحد المنازل بعزبة الشروقى، وتم التنبيه على صاحب أرض زراعية بالتوجه لإدارة أملاك الدولة للتسجيل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة وتوفيق أوضاعه.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.