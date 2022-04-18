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عضو لجنة المسار الدستوري الليبي يشيد بدور مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:33 م
عضو لجنة المسار الدستوري الليبي يشيد بدور مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا المسار الدستوري الليبي
كتب أحمد جمعة ـ تصوير: حسن محمد

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أشاد عضو مجلس النواب الليبي، عضو لجنة المسار الدستوري، النائب سليمان الفقيه، الاثنين، بدور الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن مصر دوما تدعم مصالح الشعب الليبي واستقرار البلاد والذي سيكون فيه مصلحة للجميع.
 
 
وأكد الفقيه في كلمه له بختام اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة حرصهم على إنهاء المرحلة الانتقالية الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتوافق على الإطار الدستوري السليم والذي سيؤدي لمرحلة مستقرة وحياة كريمة تليق بأبناء الشعب الليبي وتلبي رغبة الملايين في إجراء انتخابات.
 
 
ولفت عضو البرلمان الليبي إلى أن الشعب الليبي حرم من الاستقرار والدستور في ظل ما وصفه بـ"هرمية الدولة" لفترة طويلة، مؤكدا حرصهم على تلبية طموحات وتطلعات الشعب الليبي، مضيفا "لجنة المسار الدستوري حريصة على الاستقرار، والوصول لانتخابات تبني نتائجها وتكون اللبنة الأخيرة في استقرار ليبيا".
 
 
وأوضح البرلمان الليبي في كلمته أن لجنة المسار الدستوري الليبي ستعقد جلسة طارئة بعد عيد الفطر المبارك، معرباً عن أمنياته أن يتم التوصل فيها لنتائج يرغب بها جميع أبناء الشعب الليبي.

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