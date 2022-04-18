طقس ربيعي معتدل بالبحر الأحمر وهدوء في الحركة البحرية.. فيديو

كما شهد حالة البحر الأحمر هدوءا كبيرا، ما أدى إلى نشاط في الرحلات البحرية المختلفة لمواقع الغوص والجزر البحرية المختلفة ومناطق الشعاب المرجانية ونشاط الألعاب البحرية المختلفة.

من جانب آخر تشهد حركة الطيران بمطار الغردقة الدولي ومطار مرسي علم انتعاشه كبيرة، خاصة من الرحلات الأوربية المختلفة، حيث يصل يوميا لمطار الغردقة معدلات وصول ما بين 80 الي أكثر من 100 رحلة طيران دولية مختلفة أغلبها أوروبية .

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران التي حصلت اليوم السابع علي نسخة منها وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح علي متنها من عدة دول مختلفة .

كما تبين من جداول رحلات الوصول أن من المقرر أن يتم وصول أول رحلتين لمطار مرسي علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و24 رحلة من المانيا وهي الأكثر وصول خلال الأسبوع .

كذلك يستقبل المطار ضمن رحلات الاسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا و3 ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع المقبلة.