اليوم السابع
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طقس دمياط الآن.. شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض فى درجات الحرارة.. لايف وصور

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:34 ص
طقس دمياط الآن.. شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض فى درجات الحرارة.. لايف وصور شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة
دمياط- معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة دمياط، بعد تعرض مدن المحافظة دمياط لموجة من الأتربة بالجو مع انخفاض فى درجات الحرارة وغيوم واختفاء الشمس.
 
سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا عن الأمس، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 23 :24 درجة على أغلب المدن، وتأثرت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة وأسطول صيد عزبة البرج بسبب شدة الرياح والأتربة العالقة بالجو.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، تحسنا فى الأحوال الجوية وانخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23
 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 15 .
 
شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة (1)
شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة (1)

شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة (2)
شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة (2)

شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة (3)
شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة (3)
 
 

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