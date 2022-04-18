طقس دمياط الآن.. شمس غائمة وأتربة عالقة وانخفاض فى درجات الحرارة.. لايف وصور

دمياط- معتز الشربينى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة دمياط، بعد تعرض مدن المحافظة دمياط لموجة من الأتربة بالجو مع انخفاض فى درجات الحرارة وغيوم واختفاء الشمس.

سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا عن الأمس، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 23 :24 درجة على أغلب المدن، وتأثرت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة وأسطول صيد عزبة البرج بسبب شدة الرياح والأتربة العالقة بالجو.