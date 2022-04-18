طقس المنيا الآن.. سماء محملة بالأتربة وطقس معتدل على مختلف الأنحاء.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا، والتى تشهد طقس غير مستقر مع أختفاء الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، ونشاط خفيف للرياح الباردة، مع وجود اتربة كثيفة فى السماء تسببت فى حجب الشمس عن الظهور.

فيما شهدت المحافظة أمس ارتفاع كبير فى درجة الحرارة واختفاء للرياح وسطوع للشمس من بداية اليوم حتى النهاية بمختلف الانحاء والمدن بالمحافظة وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، تحسنا فى الأحوال الجوية وانخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23

والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 15 .