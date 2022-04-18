طقس الخليج.. فرص لسقوط الأمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات ومائل للحرارة فى الكويت

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السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران ، الرياض ، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران ، الرياض ، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س .

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 15:02 والجزر الأول عند الساعة 08:09 والثاني عند 20:00.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 16:52 والثاني عند الساعة 05:07.