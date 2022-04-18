صحة الإسماعيلية تعقد اجتماعًا موسعًا مع الإدارات العامة للطب الوقائي.. صور

عقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، مع جميع قيادات الإدارات العامة للطب الوقائي بالمديرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أنظمة وتقييم أعمال الطب الوقائي خلال الفترة السابقة، والخدمات التي تقوم بها إدارة الطب الوقائي خلال المرحلة الحالية والمراحل القادمة.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في بيان له، إنه تم مناقشة الخدمات التي تقوم بها من خلال إدارة الطب الوقائي والإجراءات الوقائية المتخذة لجميع الأمراض المعدية المكتشفة ومطابقة سجلات الترصد، والأغذية والتأكد من استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة.

وأضاف وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أنه تم مناقشة نسب تسجيل والمستهدف من تطعيمات فيروس كورونا، وحملة "من بيت لبيت" وطرق أبواب المنازل من خلال الفرق المتنقلة للوصول للفئات المستهدف من الحملة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى، وذلك من خلال انتشار الفرق الطبية بجميع الأحياء والقرى والمراكز لتطعيم المواطنين.

كما تم مناقشة نسب تغطية التطعيمات الروتينية وسلسلة التبريد، والفيروسات الكبدية، وأعمال مكتب الصحة وميكنة المواليد والوفيات، وسجلات صحة البيئة، والعينات البيئية، وتم مراجعة السلامة المهنية بالإدارة ومكتب الصحة، وأعمال مكافحة العدوى ومدى تطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.