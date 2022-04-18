اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 06:13 م
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سفير موسكو لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة لم يعودا شريكين

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:13 م
سفير موسكو لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة لم يعودا شريكين السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف
أ ش أ

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قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن "موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين".


وذكر أنتونوف -في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الاثنين/- أنني "ما زلت على يقين من أننا يجب أن نكون شركاء، ولكن الآن لسنا شركاء، إنه لأمر مؤسف". 


وكان أنتونوف قد صرح في وقت سابق أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا، ولأنها قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة"..وأضاف: أن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا يعتبر هدفا عسكريا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.


من جهة أخري..أكدت صحيفة "كوميرسانت" دخول ألف عربة قطار كانت عالقة في ليتوانيا إلى روسيا، موضحة أن العربات في طريقها إلى منطقة كالينينجراد. 


وذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية لوكالة (تاس) الروسية أن المشكلة حدثت على أراضي الاتحاد الأوروبي، لأن مزود الخدمات اللوجستية كان تابعًا لشركة خاضعة للعقوبات، مؤكدة أنه تم حل المشكلة


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